Сергей Кущенко: «Одна из приличных цифр сезона-2024/25 – рост выручки от билетов на 45%»

Сергей Кущенко рассказал о доходах клубов Единой Лиги ВТБ.

«Одна из приличных цифр сезона-2024/25 – рост выручки от билетов на 45%. Также на 38% выросли доходы от коммерческой деятельности некоторых клубов. Расходы у клубов на рекламу и PR увеличились.

Общая сумма налогов совокупно по всем клубам и Лиге за сезон-2024/25 составила 2 миллиарда 678 миллионов, на 5% выше – то есть мы очень хорошие поставщики отчисления налогов в казну», – сказал президент Единой лиги ВТБ.