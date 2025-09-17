Сергей Кущенко: «Одна из приличных цифр сезона-2024/25 – рост выручки от билетов на 45%»
Сергей Кущенко рассказал о доходах клубов Единой Лиги ВТБ.
«Одна из приличных цифр сезона-2024/25 – рост выручки от билетов на 45%. Также на 38% выросли доходы от коммерческой деятельности некоторых клубов. Расходы у клубов на рекламу и PR увеличились.
Общая сумма налогов совокупно по всем клубам и Лиге за сезон-2024/25 составила 2 миллиарда 678 миллионов, на 5% выше – то есть мы очень хорошие поставщики отчисления налогов в казну», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости