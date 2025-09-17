0

Патрик Беверли о Трэе Янге: «Он еще ничего не выиграл, чтобы так со мной разговаривать»

Экс-игрок НБА раскритиковал лидера «Хокс» за отсутствие лидерских качеств.

«Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы вообще со мной разговаривать. Он выходил в плей-офф три раза. А я девять.

Он играет уже семь лет. В первые семь лет своей карьеры я ни разу не пропускал плей-офф. И это в Западной конференции!

Я разговаривал с людьми, которые играли в «Атланте». Они не хотят там играть. Почему? Потому что не считают его хорошим лидером. Не считают его хорошим партнером по команде.

Трэй, ты можешь зарабатывать любые деньги, делать столько угодно передач. Но если ты не выигрываешь, все это дерьмо не имеет значения.

Если ты не выигрываешь, то о твоем имени забудут, когда ты завершишь карьеру», – заявил Беверли.

Раннее экс-игрок НБА ответил фанату в соцсетях, что Матч всех звезд потерял остроту, так как игроки слишком зазнались и воспринимают его как должное. Трэй Янг прокомментировал это, написав: «Расслабься. Дай нам говорить за себя».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Патрика Беверли
