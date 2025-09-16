0

Трэй Янг о недостаточном признании: «Предпочитаю позволить моей игре говорить самой за себя»

Лидер «Атланты» не хочет доказывать свою значимость словами.

«Я не слишком громко высказываюсь, чтобы как-то продвигать себя. Предпочитаю позволить моей игре говорить самой за себя и позволить всем остальным говорить за меня. Так что, неважно, получил я признание или нет, я предпочитаю просто жить таким образом, и, надеюсь, ситуация изменится, все перевернется», – сказал Янг.

В прошлом сезоне Трэй Янг лидировал в НБА по результативным передачам в среднем (11,6), добавляя к этому 24,2 очка и 3,1 подбора.

Однако на последние два Матча всех звезд Янг попадал только в качестве замены травмированных игроков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoТрэй Янг
logoНБА
logoАтланта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг о вражде с нью-йоркскими болельщиками: «На камеру они говорят одно, но в жизни вполне дружелюбны. Не боюсь ходить по городу»
сегодня, 05:20
«Атланта» хочет увидеть дальнейшее развитие связки Трэя Янга и Джейлена Джонсона
225 августа, 07:46
Трэй Янг – лидер прошлого сезона по созданным после передач очкам (2191)
1019 августа, 04:31
Главные новости
Байрон Скотт считает, что СМИ и болельщики должны воздерживаться от споров о величайшем игроке: «Вы не провели ни одного матча в НБА»
32 секунды назад
Трэй Янг об участии в поворотном моменте в карьере Бена Симмонса: «Я лишь делал вид, что готов прыгать и попытаться заблокировать его»
16 минут назад
«Хьюстон» и Кевин Дюрэнт приближаются к продлению контракта (Уилл Гиллори)
35 минут назад
Джейлен Брансон: «Таунс делает потрясающие вещи для «Никс». Он хорош в раздевалке, хорош на площадке»
сегодня, 05:59
Марио Чалмерс: «Не вижу Янниса в «Майами», а вот с «Торонто» другое дело»
сегодня, 05:38
Вероника Бертон – «Самый прогрессирующий игрок» сезона-2025 женской НБА
сегодня, 05:37Фото
Трэй Янг о вражде с нью-йоркскими болельщиками: «На камеру они говорят одно, но в жизни вполне дружелюбны. Не боюсь ходить по городу»
сегодня, 05:20
Бен Симмонс выложил фото с отдыха и отверг слухи о завершении карьеры
1сегодня, 05:14Фото
Вембаньяма попросил 14-летнего поклонника не называть его «сэр»
1сегодня, 05:03
«Сперс» объявили о продлении контракта с Бисмаком Бийомбо
сегодня, 04:56
Ко всем новостям
Последние новости
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку
19 минут назадВидео
«Сперс» отчислили Айзейю Миллера
45 минут назад
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
вчера, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4вчера, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
вчера, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
вчера, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
9вчера, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
10вчера, 17:14
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
вчера, 16:45
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
вчера, 16:15