Трэй Янг о недостаточном признании: «Предпочитаю позволить моей игре говорить самой за себя»
Лидер «Атланты» не хочет доказывать свою значимость словами.
«Я не слишком громко высказываюсь, чтобы как-то продвигать себя. Предпочитаю позволить моей игре говорить самой за себя и позволить всем остальным говорить за меня. Так что, неважно, получил я признание или нет, я предпочитаю просто жить таким образом, и, надеюсь, ситуация изменится, все перевернется», – сказал Янг.
В прошлом сезоне Трэй Янг лидировал в НБА по результативным передачам в среднем (11,6), добавляя к этому 24,2 очка и 3,1 подбора.
Однако на последние два Матча всех звезд Янг попадал только в качестве замены травмированных игроков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости