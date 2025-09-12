Патрик Беверли: «Если бы Бен Симмонс начал в команде вроде «Шарлотт», то у него был бы трехочковый бросок»

Беверли считает, что на карьеру Симмонса сильно повлияла его первая команда.

«Когда Бен Симмонс только появился, его сравнивали с Леброном Джеймсом. Вокруг него было столько шумихи, а его манера поведения была настолько спокойной, что это вызывало еще большее уважение. Затем он получил травму и больше не хотел бросать сверху. Я помню тот момент в игре против Трэя Янга, когда он не пошел на данк, а отдал пас.

Виновна ли «Филадельфия»? Вот в чем вопрос. Если ты не делаешь то, что должен, для «Сиксерс», фанаты мгновенно дадут тебе это понять. Но если бы он начал карьеру в команде вроде «Шарлотт», без такой жесткой негативной реакции, у него, вероятно, уже был бы трехочковый бросок», – считает Беверли.

За семь лет карьеры Симмонс исполнил 36 дальних попыток, реализовав 5 из них.