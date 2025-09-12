  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Патрик Беверли: «Если бы Бен Симмонс начал в команде вроде «Шарлотт», то у него был бы трехочковый бросок»
2

Патрик Беверли: «Если бы Бен Симмонс начал в команде вроде «Шарлотт», то у него был бы трехочковый бросок»

Беверли считает, что на карьеру Симмонса сильно повлияла его первая команда.

«Когда Бен Симмонс только появился, его сравнивали с Леброном Джеймсом. Вокруг него было столько шумихи, а его манера поведения была настолько спокойной, что это вызывало еще большее уважение. Затем он получил травму и больше не хотел бросать сверху. Я помню тот момент в игре против Трэя Янга, когда он не пошел на данк, а отдал пас.

Виновна ли «Филадельфия»? Вот в чем вопрос. Если ты не делаешь то, что должен, для «Сиксерс», фанаты мгновенно дадут тебе это понять. Но если бы он начал карьеру в команде вроде «Шарлотт», без такой жесткой негативной реакции, у него, вероятно, уже был бы трехочковый бросок», – считает Беверли.

За семь лет карьеры Симмонс исполнил 36 дальних попыток, реализовав 5 из них.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Патрика Беверли
logoБен Симмонс
logoШарлотт
logoНБА
logoФиладельфия
logoПатрик Беверли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нельзя отказываться от предложения с большого рынка из-за денег». Патрик Беверли остался в недоумении от решений Бена Симмонса
7вчера, 09:15
Обозреватель Стефан Бонди: «Агент Бена Симмонса прекратил сотрудничество из-за отказа игрока от контракта с «Никс»
710 сентября, 14:27
«Никс» интересовались Беном Симмонсом, но не предлагали контракт (Кристиан Уинфилд)
19 сентября, 06:11
Главные новости
Коби Уайт будет добиваться контракта с зарплатой более 30 миллионов долларов
10 минут назад
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия встретится с Финляндией, Греция сыграет с Турцией
130 минут назад
Процент дальних попаданий Николы Йокича в прошлом сезоне с учетом нового правила вырос бы до 44,4%
541 минуту назад
Джефф Тиг: «Пол Джордж спекся, «Филадельфия» – команда плей-ин»
6сегодня, 05:45
Джейк Фишер: «Если «Клипперс» не лишат пиков первого раунда или не аннулируют контракт Ленарда, то другие команды почувствуют себя вправе создавать собственные подставные компании»
8сегодня, 05:17
«Нью-Йорк» встретится с «Финиксом», «Лас-Вегас» вышел на «Сиэтл» – определилась сетка плей-офф женской НБА
1сегодня, 04:49Фото
Женская НБА. Рекордные 22 трехочковых помогли «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 16 матчей, «Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» и другие результаты
сегодня, 04:28
Дочь миноритарного акционера «Клипперс» Денниса Вонга работала в Aspiration
15вчера, 21:11
Дуайт Ховард: «Кобе было #####, что думают окружающие. А Леброну нет, он хочет всем понравиться»
11вчера, 20:35
Лэндри Шэмет подписал однолетний контракт с «Никс»
1вчера, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2вчера, 15:53
Джейлен Браун о роли лидера: «Я был скорее голосом команды, а Тейтум вел личным примером на площадке»
1вчера, 15:20
Инсайдер Барри Джексон: «Кевин Дюрант остается в поле зрения «Хит»
вчера, 15:02
«Анадолу Эфес» близок к подписанию Кая Джонса
вчера, 14:39
Осайи Осифо присоединился к тренировочному лагерю «Сперс»
вчера, 11:30
«На 2-й год понял, что ролей мне не дадут». 20-летний испанский центровой Адай Мара сменил команду NCAA на Мичиган
7вчера, 07:59
Кормак Райан стал 21-м игроком «Милуоки» в тренировочном лагере
вчера, 07:50Фото
Словения заняла 7-е итоговое место на Евробаскете-2025
3вчера, 06:42