Трэй Янг о вражде с нью-йоркскими болельщиками: «На камеру они говорят одно, но в жизни вполне дружелюбны. Не боюсь ходить по городу»

Трэй Янг рассказал о своей вражде с болельщиками «Никс».

«Мне кажется, это началось во время серии плей-офф, в каком-то матче, первая четверть только началась, народ стал скандировать что-то в духе «К черту Трэя Янга ».

Это прикольно. В смысле, я никогда не думал, что вырасту и стану этаким «злодеем» в глазах жителей Нью-Йорка . Но так уж вышло. Ну, и ты просто принимаешь это. Но важно понимать, что когда я прогуливаюсь по городу, то чувствую доброжелательное к себе отношение. Не боюсь ходить по городу.

Даже если я выйду, скажем, на Дайкман-стрит, то точно найдется несколько людей, которые будут улыбаться и всячески выказывать расположение. То есть они говорят все эти вещи на камеру, но при личном общении все совсем иначе. Так что у меня нет никакого негатива по отношению к фанатам «Никс», – рассказал лидер «Атланты».