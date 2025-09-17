«Олимпиакос» интересуется Дэлано Бэнтоном и Монте Моррисом
«Олимпиакос» изучает варианты на позицию разыгрывающего.
По информации инсайдера Маттео Андреани, греческий клуб продолжает активно изучать рынок в поисках разыгрывающего защитника.
Главными целями «Олимпиакоса» являются Дэлано Бэнтон и Монте Моррис, которые также находятся в поле зрения «Барселоны» и мадридского «Реала».
«Оба игрока ждут предложений от клубов НБА, но Евролига остается возможной опцией», – отметил Андреани.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости