0

«Олимпиакос» интересуется Дэлано Бэнтоном и Монте Моррисом

«Олимпиакос» изучает варианты на позицию разыгрывающего.

По информации инсайдера Маттео Андреани, греческий клуб продолжает активно изучать рынок в поисках разыгрывающего защитника.

Главными целями «Олимпиакоса» являются Дэлано Бэнтон и Монте Моррис, которые также находятся в поле зрения «Барселоны» и мадридского «Реала».

«Оба игрока ждут предложений от клубов НБА, но Евролига остается возможной опцией», – отметил Андреани.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
logoДэлано Бэнтон
logoМонте Моррис
logoОлимпиакос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кинан Эванс выбыл из состава «Олимпиакоса» на 15-20 дней из-за травмы правого колена
сегодня, 11:43
Билеты на дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос» распродали за 24 часа
вчера, 16:23
Дэлано Бэнтон прошел просмотры в «Голден Стэйт» и «Индиане»
1вчера, 12:03
Монте Моррис может оказаться в одном из ведущих клубов Евролиги
113 сентября, 20:20
Главные новости
Хесус Матео и Пабло Ласо – главные кандидаты на пост тренера сборной Испании
1 минуту назад
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»
24 минуты назад
Джейсон Тейтум: «Джордан, Леброн и Кобе – эти три имени железно должны быть в топ-5 игроков всех времен»
856 минут назад
«Оклахома», «Хьюстон» и «Нью-Йорк» – лидеры НБА в трехлетней перспективе по мнению ESPN
5сегодня, 11:10
Аарон Гордон: «Брюси Би вернулся. Большой Вал. У нас собирается бригада»
6сегодня, 10:17
Сергей Богуславский: «Сработался бы Алексей Швед с Евгением Пашутиным? Все-таки уже 36 лет»
сегодня, 09:45
Леброн Джеймс: «Лука Дончич – баскетбольный гений. Многие в лиге умеют играть, но его уровень понимания выводит его на следующую ступень»
сегодня, 09:36
Шейн Ларкин остается в сборной Турции, сообщение игрока с благодарностью послужило причиной недопонимания
сегодня, 09:09
«Мега» и «Игокеа» присоединятся к внутрисезонному турниру Единой лиги ВТБ
сегодня, 08:52
Кевин Дюрэнт об участии в Олимпиаде-2028: «Если все еще буду собой. Пока мне нравится ходить в зал, это уже что-то»
3сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
УНИКС выиграл Кубок 30-летия «Урал-Грейту» в Перми, обыграв «Парму» в решающем матче
сегодня, 12:03
Кинан Эванс выбыл из состава «Олимпиакоса» на 15-20 дней из-за травмы правого колена
сегодня, 11:43
Томас Сорбер перенес успешную операцию на передней крестообразной связке и пропустит первый сезон в НБА
1сегодня, 11:20
Сергей Богуславский: «Задача «Пармы» – уверенно выйти в плей-офф и регулярно навязывать борьбу грандам. А также попытаться выйти во второй раунд»
1сегодня, 10:45
Вассилис Спанулис: «Пока рано говорить о будущем в сборной»
сегодня, 10:40
Консультант Тодд Уорник считает, что баскетбольный европейский судейский корпус находится в кризисном положении
сегодня, 10:28
Сергей Богуславский: «Российские игроки не всегда ценнее, но всегда дороже»
сегодня, 09:22
Демаркус Казинс подписал контракт с монгольским клубом «Селенге Бодонс»
11вчера, 20:54Фото
Майлз Макбрайд о философии Майка Брауна: «Главное – движение игроков»
вчера, 20:06
Никола Миротич: «Хочу помочь «Монако» выиграть Евролигу»
2вчера, 18:44