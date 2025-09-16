Билеты на дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос» распродали за 24 часа

Болельщики показали рекордный интерес к греческому дерби.

Болельщики «Олимпиакоса » полностью распродали билеты на матч Евролиги против «Панатинаикоса », который состоится 6 марта 2026 года, менее чем за 24 часа.

Противостояние «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» считается одним из самых принципиальных в европейском баскетболе. Рекордная скорость продаж билетов при том, что до матча остается семь месяцев, подчеркивает уникальный статус этого дерби.