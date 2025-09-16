Дэлано Бэнтон прошел просмотры в «Голден Стэйт» и «Индиане»

Бэнтон ищет новую команду в НБА.

По информации инсайдера Марка Стейна, 25-летний разыгрывающий недавно прошел просмотры в нескольких клубах лиги, включая «Голден Стэйт » и «Индиану», однако «Пэйсерс» решили отказаться от его услуг.

Бэнтон вызывает интерес у европейских клубов, но игрок продолжает искать возможности остаться в НБА .

Последние полтора сезона разыгрывающий провел в «Портленде», куда его обменяли из «Селтикс» перед дедлайном 2024 года.

Бэнтон сыграл за «Блэйзерс» в общей сложности 97 матчей. В них его средние показатели составляют 10,9 очка (39,9% с игры, 31,9% из-за дуги), 2,9 подбора и 2,8 передачи за 20,6 минуты на площадке.

С 30 июня разыгрывающий является неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта.