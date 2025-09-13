Монте Моррис может оказаться в одном из ведущих клубов Евролиги

Монте Морриса ждут в Европе.

30-летний защитник является свободным агентом. По сообщению инсайдера Маттео Андреани, игроком интересуются несколько ведущих клубов Евролиги, и переговоры на данный момент уже несут конкретный характер.

Моррис был выбран 51-м на драфте-2017 НБА и провел 8 сезонов в лиге. Лучшее время в карьере игрока пришлось на сотрудничество с Николой Йокичем в «Денвере». Однако на второй год после получения 3-летнего контракта на 27 миллионов Моррис был обменян в «Вашингтон» на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который стал чемпионским элементом в системе «Наггетс».

В прошлом сезоне Моррис выступал за «Финикс» на минимальном контракте, набирая 5,2 очка, 1,5 побора и 1,6 передачи за 12,7 минуты в 45 матчах.