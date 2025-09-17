Кинан Эванс выбыл из состава «Олимпиакоса» на 15-20 дней из-за травмы правого колена

Кинан Эванс снова оказался в лазарете.

29-летний разыгрывающий пропустил прошлый сезон, восстанавливаясь после операции на левом колене.

Летом 2024 года защитник подписал контракт с «Олимпиакосом» и весь год готовился к дебюту за греческий клуб.

Эванс получил травму на этот раз правого колена и пропустит 15-20 дней.