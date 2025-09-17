Джейсон Тейтум: «Джордан, Леброн и Кобе – эти три имени железно должны быть в топ-5 игроков всех времен»
Форвард «Бостона» назвал тройку лучших игроков в истории баскетбола.
«Я скажу так: если у кого-то в топ-5 нет Майкла Джордана, Леброна Джеймса или Кобе Брайанта, мне не о чем говорить с таким человеком.
4 и 5 игрок в этом списке могут быть разными, но эти трое – навечно в нем. Это даже не обсуждается», – заявил Джейсон Тейтум.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
