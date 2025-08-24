Шакил О′Нил: «Меня бесит, когда люди говорят о величайших и не упоминают Кобе Брайанта»
О′Нил считает, что имя Брайанта всегда должно звучать при разговоре о GOAT.
«Меня бесит, когда люди говорят о величайших и не упоминают Кобе Брайанта. Мне все равно, кого вы выберете, будь то Майкл, Леброн или Кобе, но просто называйте все имена. Его просто проигнорировали и перешли от Майка к Леброну, исключив Кобе. Список должен быть полным, и затем люди сделают свой выбор.
Кобе – точная копия Майка, а Майк – величайший, так что Кобе должен быть в этом списке. Но и Леброн тоже многого добился, так что тут и начинается дискуссия», – сказал О′Нил.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Straight Game
