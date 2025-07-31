Джордан, Брайант и Джеймс – в Топ-7 величайших игроков по мнению Дуэйна Уэйда

Дуэйн Уэйд рассказал о своем рейтинге лучших баскетболистов.

Легендарный защитник признался, что начал активно наблюдать за лигой со времен Майкла Джордана, и поэтому ориентируется на соответствующий временной период.

Топ-7 Дуэйна Уэйда :