Джордан, Брайант и Джеймс – в Топ-7 величайших игроков по мнению Дуэйна Уэйда
Дуэйн Уэйд рассказал о своем рейтинге лучших баскетболистов.
Легендарный защитник признался, что начал активно наблюдать за лигой со времен Майкла Джордана, и поэтому ориентируется на соответствующий временной период.
Топ-7 Дуэйна Уэйда:
Майкл Джордан
Кобе Брайант
Леброн Джеймс
Аллен Айверсон
Стеф Карри
Шакил О’Нил
Кевин Гарнетт
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости