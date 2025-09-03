8

Рон Харпер о дебатах о величайшем игроке: «Джордану плевать на это дерьмо»

Рон Харпер раскрыл отношение Майкла Джордана к спорам о величайшем игроке.

«Джордану плевать на это дерьмо. Его никогда не заботили разговоры о звании величайшего.

Для Майкла приоритетом всегда были соревнование и победа, а не доказательство своего статуса.

Я играл и с Майклом, и Кобе – они оба всегда старались полностью уничтожить любого соперника.

Леброн – отличный игрок. Но что касается соревновательного характера, не уверен, что он так же агрессивен, как Джордан и Кобе», – заявил бывший игрок НБА.

Харпер завоевал пять титулов, выступая вместе с Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: scoopb
