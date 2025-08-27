Репортер Джеймс Эдвардс: «Тяжело представить серьезное место в ротации «Никс» более чем для одного молодого игрока»

Джеймс Эдвардс скептически оценивает шансы молодежи в «Нью-Йорке».

«Тайлер Колек, Паком Дадье и Ариэль Хукпорти начнут второй год в лиге. Им очень помогла бы постоянная роль в ротации. Но «Никс» представляют собой ветеранскую команду, которая активно преследует титул после попадания в финал Востока.

Будет ли Майк Браун задействовать 10-11 человек в матчах? Согласится ли клуб сделать шаг назад в «регулярке», чтобы дать опыт молодежи?

Пока что тяжело представить что серьезная роль достанется более чем одному молодому игроку. «Никс» добавили ветеранов в лице Джордана Кларксона и Гершона Ябуселе , если серьезный шанс на еще одного опытного игрока на минимальной зарплате. В любом случае у Брауна уже 9 ветеранов уровня от превосходного до приличного. Ротация может быть полностью построена только на них. Если он растянет ее на 10-11 баскетболистов, это станет сигналом того, что развитие было приоритетом организации в поиске нового главного тренера.

Из трех молодых игроков самая очевидная дорога в ротацию у Хукпорти. У центрового Митчелла Робинсона богатая история травм, Хукпорти может заменять его каждую тройку матчей, чтобы распределить нагрузку», – заключил репортер The Athletic.