«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
«Нью-Йорк» завершает формирование тренерского штаба Майка Брауна.
По информации ESPN, «Никс» близки к подписанию Билли Ланга, экс-главного тренера колледжа Сент-Джозефс, на должность помощника тренера.
53-летний специалист, имеющий шестилетний опыт работы ассистентом в «Филадельфии» под руководством Бретта Брауна, известен своим умением развивать игроков и выстраивать защиту.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Пита Тэмела
