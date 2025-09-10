0

«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга

«Нью-Йорк» завершает формирование тренерского штаба Майка Брауна.

По информации ESPN, «Никс» близки к подписанию Билли Ланга, экс-главного тренера колледжа Сент-Джозефс, на должность помощника тренера.

53-летний специалист, имеющий шестилетний опыт работы ассистентом в «Филадельфии» под руководством Бретта Брауна, известен своим умением развивать игроков и выстраивать защиту.

