0

Кендрик Перкинс: «Никс» – лучшая команда на Востоке»

Кендрик Перкинс назвал фаворита Восточной конференции.

«Никс» – лучшая команда Восточной конференции. Не секрет, что «Селтикс» находятся в процессе перестройки. «Кавальерс»? Я им не доверяю. Я доверяю здоровяку Брансону, вижу в нем лидера команды. Мне нравится, что «Нью-Йорк» откликается и решает те проблемы, которые необходимо решать. Они выходят на рынок и подписывают запасных игроков, которые готовы выполнить свою роль, сохраняя при этом костяк команды.

Мы знаем возможности О Джи Ануноби. Человек сосредоточен на защите и атаке с периметра, при этом временами напоминал Скотти Пиппена. Джош Харт продолжит играть со своим привычным настроем и полной самоотдачей. Клуб только что продлил контракт Микэла Бриджеса. И я очень хочу посмотреть, как Карл-Энтони Таунс будет выглядеть с этим новым голосом в раздевалке – Майком Брауном.

Если хотите знать мое мнение, то мы увидим лучшую версию КАТа. Я ставлю на «Никс» в Восточной конференции. Не хочу никого обидеть, просто считаю, что они сделали все, что требовалось и сейчас на бумаге являются лучшей командой конференции», – поделился эксперт ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
logoКарл-Энтони Таунс
logoКливленд
logoКендрик Перкинс
logoНью-Йорк
logoМайк Браун
logoДжейлен Брансон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карл-Энтони Таунс: «У нас есть шанс выиграть чемпионат, и это произойдет только в том случае, если все будут подключены»
35 августа, 19:56
Жорди Фернандес: «Майк Браун никогда не боялся перемен, всегда становился лучше и теперь стал тренером особенной команды»
11 июля, 19:44
Майк Браун планирует дать Рику Брансону меньшую роль в тренерском штабе «Нью-Йорка»
8 июля, 20:08
Майку Брауну будет предоставлена полная свобода в формировании тренерского штаба, «Никс» не настаивают на сохранении ассистентов Тома Тибодо
33 июля, 07:14
Главные новости
Д’Анджело Расселл: «Когда играл против Букера перед драфтом, то он едва мог вести мяч. Сейчас его сравнивают с Кобе – это мотивирует и вдохновляет»
12 минут назад
Андре Миллер: «В 2013 году у нас была лучшая версия «Денвера», но Джордж Карл загнал команду»
224 минуты назад
Шамперт и Чалмерс ожидают, что Энтони Эдвардс в ближайшие три года станет MVP НБА
41 минуту назад
Гобер о Йокиче: «Всегда благодарен, когда мне выпадает возможность попытаться остановить одного из лучших игроков в мире»
55 минут назад
Марио Чалмерс: «Никс» все еще не хватает одного звена для борьбы за титул. «Большого», играющего на обеих половинах площадки»
1сегодня, 05:51
Мэджик Джонсон: «Леброн – плохой парень, но не Джордан»
4сегодня, 05:34
«Денвер» подпишет Мозеса Брауна
сегодня, 05:22
Стив Балмер инвестировал в Aspiration еще 10 миллионов долларов в 2023 году
сегодня, 05:08
После матча Турция – Греция в Риге между болельщиками команд произошла стычка
2сегодня, 04:59Видео
Эргин Атаман: «Возможно, многие клубы НБА теперь попытаются заполучить Эрджана Османи, чтобы остановить Янниса»
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Алперен Шенгюн: «Я пообещал Османи Rolex, если он сыграет хорошо»
сегодня, 05:47
Билл Симмонс предположил, что Кавай Ленард мог не знать о рекламном контракте с Aspiration
14вчера, 19:00
Эйжа Уилсон – MVP и DPOY, Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА по версии Associated Press
вчера, 18:32
«Локомотив-Кубань» победил «Анадолу Эфес» (88:84) на сборах в Турции
вчера, 17:59
«Зенит» крупно уступил «Маккаби Тель-Авив» (77:102) в товарищеском матче в Белграде
3вчера, 16:59
Фанат попытался сфотографироваться с Леброном Джеймсом, выбежав на сцену в Китае
1вчера, 16:30Видео
Лука Дончич купил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за 25 миллионов долларов
16вчера, 15:30Фото
Джамир Янг, Гэйб Мэдсен, Тревор Килс и Дэйн Дэйнья поборются за место на двустороннем контракте в «Хит»
вчера, 14:59
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
вчера, 13:30
Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»
вчера, 13:04