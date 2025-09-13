Кендрик Перкинс: «Никс» – лучшая команда на Востоке»

Кендрик Перкинс назвал фаворита Восточной конференции.

«Никс» – лучшая команда Восточной конференции. Не секрет, что «Селтикс» находятся в процессе перестройки. «Кавальерс»? Я им не доверяю. Я доверяю здоровяку Брансону , вижу в нем лидера команды. Мне нравится, что «Нью-Йорк » откликается и решает те проблемы, которые необходимо решать. Они выходят на рынок и подписывают запасных игроков, которые готовы выполнить свою роль, сохраняя при этом костяк команды.

Мы знаем возможности О Джи Ануноби. Человек сосредоточен на защите и атаке с периметра, при этом временами напоминал Скотти Пиппена. Джош Харт продолжит играть со своим привычным настроем и полной самоотдачей. Клуб только что продлил контракт Микэла Бриджеса. И я очень хочу посмотреть, как Карл-Энтони Таунс будет выглядеть с этим новым голосом в раздевалке – Майком Брауном .

Если хотите знать мое мнение, то мы увидим лучшую версию КАТа. Я ставлю на «Никс» в Восточной конференции. Не хочу никого обидеть, просто считаю, что они сделали все, что требовалось и сейчас на бумаге являются лучшей командой конференции», – поделился эксперт ESPN.