2

Кобе Брайант предупреждал Луку Дончича о предвзятости к европейцам

Лука Дончич рассказал, как Кобе Брайант подготовил его к критике в НБА.

«Я помню как впервые встретил его, еще до того как сыграл первый матч в НБА. И Кобе сказал мне: «Берегись – ты европеец, они будут охотиться на тебя». И он оказался прав», – поделился Дончич в интервью Wall Street Journal.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Showtime Luka в соцсети X
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoНБА
logoКобе Брайант
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич назвал двух защитников, которые доставляли ему наибольшие проблемы
3сегодня, 14:43
Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Это был шок. Я не знал, как реагировать»
3сегодня, 13:39
Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес
14 сентября, 11:00Видео
Главные новости
Джон Холлинджер перечислил возможные наказания для Кавая Ленарда и «Клипперс»
119 минут назад
Брайан Уиндхорст о Леброне Джеймсе: «Ходят разговоры о том, что он может сыграть в других лигах»
6сегодня, 18:04
Кэм Томас намерен покинуть «Бруклин» следующим летом
сегодня, 17:25
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» примет «Атланту», «Сиэтл» сыграет с «Лас-Вегасом»
сегодня, 16:57
Финал Евробаскета-2025 собрал у экранов более 26 миллионов зрителей
сегодня, 16:45
Сэм Эмик: «Уорриорз» планирует сохранить финансовую гибкость для подписания Янниса или Йокича»
6сегодня, 15:59
Пейдж Бекерс – «Новичок года» сезона-2025 женской НБА
сегодня, 15:42
Лука Дончич назвал двух защитников, которые доставляли ему наибольшие проблемы
3сегодня, 14:43
Шейн Ларкин объявил о завершении карьеры в сборной Турции
8сегодня, 14:17
Василие Мицич о планах создать менторскую программу в сборной Сербии: «Мы с Йокичем и Богдановичем должны больше делиться опытом»
1сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Никола Миротич: «Хочу помочь «Монако» выиграть Евролигу»
143 минуты назад
«Нью-Йорк» подписал Мэтта Райана
сегодня, 17:43
Билеты на дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос» распродали за 24 часа
сегодня, 16:23
Желько Обрадович: «Нам нужен еще один «большой»
сегодня, 15:25
Руководство ЦСКА поблагодарило «Дубай» за гостеприимство и организацию товарищеских матчей
сегодня, 15:04Фото
Дэлано Бэнтон прошел просмотры в «Голден Стэйт» и «Индиане»
1сегодня, 12:03
«Зенит» отдал Артема Антипова в аренду «Енисею»
3сегодня, 11:38Фото
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку
1сегодня, 06:40Видео
«Сперс» отчислили Айзейю Миллера
1сегодня, 06:14
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
1вчера, 20:30