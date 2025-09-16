Кобе Брайант предупреждал Луку Дончича о предвзятости к европейцам

Лука Дончич рассказал, как Кобе Брайант подготовил его к критике в НБА.

«Я помню как впервые встретил его, еще до того как сыграл первый матч в НБА . И Кобе сказал мне: «Берегись – ты европеец, они будут охотиться на тебя». И он оказался прав», – поделился Дончич в интервью Wall Street Journal.