Кобе Брайант предупреждал Луку Дончича о предвзятости к европейцам
Лука Дончич рассказал, как Кобе Брайант подготовил его к критике в НБА.
«Я помню как впервые встретил его, еще до того как сыграл первый матч в НБА. И Кобе сказал мне: «Берегись – ты европеец, они будут охотиться на тебя». И он оказался прав», – поделился Дончич в интервью Wall Street Journal.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Showtime Luka в соцсети X
