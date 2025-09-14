Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес
Память о Брайанте и его дочери увековечили в настенном изображении.
В сети появился ролик, на котором запечатлен новый мурал в честь Кобе Брайанта, его дочери Джиджи и Луки Дончича.
Изображение появилось на стенах города Бербанк, округ Лос-Анджелес.
Кобе и Джиджи Брайанты погибли в авиакатастрофе в январе 2020 года.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
