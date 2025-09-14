Видео
0

Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес

Память о Брайанте и его дочери увековечили в настенном изображении.

В сети появился ролик, на котором запечатлен новый мурал в честь Кобе Брайанта, его дочери Джиджи и Луки Дончича.

Изображение появилось на стенах города Бербанк, округ Лос-Анджелес.

Кобе и Джиджи Брайанты погибли в авиакатастрофе в январе 2020 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoКобе Брайант
logoНБА
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуайт Ховард: «Кобе было #####, что думают окружающие. А Леброну нет, он хочет всем понравиться»
1311 сентября, 20:35
Виктор Вембаньяма предпочел Кобе Брайанта Тиму Данкану, но тут же отказался от своего мнения
410 сентября, 08:05
Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место
299 сентября, 06:53
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
1сегодня, 08:36
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
9сегодня, 07:34
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
1сегодня, 06:32
Руководство Aspiration было против сделки с Каваем Ленардом, гендиректор провел ее без одобрения остальных
2сегодня, 06:14
Евробаскет-2025. За 3-е место. Финляндия встретится с Грецией
5сегодня, 05:49
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
3сегодня, 05:41
Пол Джордж: «У Дончича есть шанс стать самым великим иностранным игроком»
20сегодня, 05:32
Дирк Новицки тепло поприветствовал Купера Флэгга при встрече
сегодня, 04:54Видео
Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
сегодня, 04:38
«Нью-Йорк» отказался от варианта с Томасом Брайантом, предпочтя усилить заднюю линию
2сегодня, 04:21
Ко всем новостям
Последние новости
Чарли Розен, бывший тренер, писатель и близкий друг Фила Джексона, скончался в возрасте 84 лет
35 минут назад
Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»
сегодня, 09:37
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи
сегодня, 09:02
Год Шемгод об уходе из «Далласа»: «После обмена Дончича начались тревожные времена»
сегодня, 08:08
Джейсон Кидд посетил свой первый матч «Эвертона» после присоединения к группе владельцев
сегодня, 07:07Фото
Джарен Джексон-младший сыграл один на один с 6-летней дочерью Джа Морэнта
1сегодня, 05:11Видео
Зак Харрис стал генменеджером фарм-клуба «Голден Стэйт»
вчера, 19:30
42 очка Пойтресса и Димитриевича на двоих принесли «Зениту» победу над «Уралмашем» (92:80) в товарищеском матче в Белграде
вчера, 16:16
«Автодор» подпишет Григория Мотовилова
вчера, 16:09
3-очковый с фолом за 2 секунды до сирены принес «Босне» победу над ЦСКА (90:89) в товарищеском матче в Дубае
вчера, 15:50