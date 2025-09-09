«Чикаго» подписал с Джошем Гидди четырехлетний контракт на 100 млн долларов

Джош Гидди заключил с «Буллс» долгосрочное соглашение на 100 млн долларов.

По информации агента Даниэля Молдована из Lighthouse Sports Management, ограниченный свободный агент Джош Гидди достиг соглашения с «Чикаго» о новом четырхлетнем контракте на сумму 100 млн долларов.

Прошедший сезон стал прорывным в карьере австралийского разыгрывающего. Гидди продемонстрировал следующие средние показатели: 14,6 очка, 8,1 подбора, 7,2 передачи, 37,8% реализации трехочковых бросков.