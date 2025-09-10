  • Спортс
  • Контракт Джоша Гидди на 100 миллионов полностью гарантирован и не включает в себя опций клуба или игрока
Контракт Джоша Гидди на 100 миллионов полностью гарантирован и не включает в себя опций клуба или игрока

ESPN раскрыл подробности соглашения Джоша Гидди.

Контракт баскетболиста на 4 года и 100 миллионов долларов полностью гарантирован. В соглашении не прописаны опции клуба или игрока.

Гидди стал вторым ограниченно свободным агентом, чьи длительные переговоры завершились в сентябре. До этого Кэм Томас не договорился с «Бруклином» и подписал квалификационное предложение.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
