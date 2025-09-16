Видео
1

Джош Гидди присоединился к тренировкам «Панатинаикоса» в Австралии

Защитник «Чикаго» помогает греческой команде в тренировочных сессиях.

«Панатинаикос» прибыл в Австралию на сборы и для участия в турнире имени Павлоса Яннакопулоса.

Тренировочный центр, где занимается «Пао», является также привычным местом для тренировок Джоша Гидди, который согласился подключиться к занятиям команды.

В результате, по крайней мере до тех пор, пока весь состав «Панатинаикоса» не прибудет в Мельбурн, Гидди будет помогать команде на тренировках.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
