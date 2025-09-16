Байрон Скотт считает, что СМИ и болельщики должны воздерживаться от споров о величайшем игроке: «Вы не провели ни одного матча в НБА»

Байрон Скотт раскритиковал прессу и поклонников баскетбола.

По мнению бывшего игрока и тренера НБА , любители слишком много на себя берут, когда пускаются в споры о величайшем баскетболисте в истории.

«Все эти люди с микрофонами в руке, говорящие о том, что такой-то игрок недостаточно хорош, а другой просто ни о чем, никогда не играли в НБА. Лично я считаю, что у человека нет права поливать кого-то, если он не провел ни одного матча.

Условный среднестатистический фанат сидит дома, он никогда не выходил в матче НБА, но ему можно сидеть на диване и говорить: «Вот этот парень лучше всех, потому что он делает вот это и вот это». Да я никогда не стану это слушать. Ты рассказываешь мне, кто лучше проявляет себя в деле, которым я всю жизнь занимался.

Сам по себе спор, несогласие – это нормально, но надо иметь хотя бы какой-то опыт», – считает Скотт .