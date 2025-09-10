  • Спортс
21

Дрэймонд Грин: «Леброн Джеймс побеждал в финале с Мэттью Деллаведовой, он полный отстой, Джордану не приходилось делать такого»

Дрэймонд Грин сравнил одноклубников Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

«Джей Ар Смит хорош с дистанции, Леброн мог использовать его. Майклу Джордану не приходилось выдумывать. У него был Скотти Пиппен.

Джеймс выигрывал в финале с Мэттью Деллаведовой. Я уважаю Делли, но он полный отстой. Джордану не приходилось выигрывать с Деллаведовой. Если не учитывать Стива Керра. Керр, наверное, худший из его партнеров, но все равно был чертовски хорошим баскетболистом», – заявил Грин.

Австралийский защитник Мэттью Деллаведова отыграл 20 матчей в чемпионском плей-офф «Кливленда» в 2016 году, набирая 3,9 очка и 2,8 передачи за 12,1 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Дрэймонд Грин на стриме, Соцсети ClutchPoints
