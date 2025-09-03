9

Чарльз Баркли: «Шэй – это не убийца вроде Кобе или Майкла»

Легендарный игрок НБА сравнил лидера «Тандер» с величайшими.

«Три лучших игрока, которых я когда-либо видел – это Майкл Джордан, Кобе Брайант и Леброн Джеймс, и я скажу вам, в чем разница между ними. Майкл и Кобе были смертельно опасны. Они прикончили бы твою задницу. Леброн – хороший парень, и это не упрек. Он все равно великий, великий, великий, но он хороший парень. Майкл и Кобе хорошими парнями не были. Они другие.

Что касается «Оклахома-Сити», хотя я и считаю, что Шай Гилджес-Александер – отличный, замечательный игрок, на мой взгляд, он больше похож на Леброна. Он действительно хороший парень. Он не пытается тебя прикончить на площадке», – заметил Баркли.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Билла Симмонса
