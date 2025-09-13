4

Мэджик Джонсон: «Леброн – плохой парень, но не Джордан»

Мэджик Джонсон назвал величайшего баскетболиста в истории.

По мнению легенды «Лейкерс», нынешнему лидеру команды Леброну Джеймсу не удалось превзойти Майкла Джордана.

«Майкл – лучший из всех, кто когда-либо выходил на площадку. Не поймите меня неправильно. Я люблю Леброна, но нет. Он наш парень, очень хорошо к нему отношусь. Но когда Майкл Джордан делал все эти вещи с высунутым языком… Просто послушайте меня, потому что многие из вас тогда даже не родились. 1991 год, Джордан против моих «Лейкерс».

Ты думаешь, что накрыл его. Но он посмотрел, куда переместилась наша защита, переключился на левую сторону, язык тоже ушел влево. И вскоре мяч был в корзине. Нет никого, кто мог бы сделать все именно так. Этот творил делал очень плохие вещи, поверьте мне.

Леброн тоже очень плохой парень. Он плохой парень, но он не Майкл», – поделился Джонсон.

