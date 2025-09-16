Видео
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку

Янг применил свои навыки профессионала для победы в испытании.

Суперзвезда «Атланты» посетил ярмарку штата Оклахома и решил попробовать свои силы в одной из баскетбольных игр.

Янг точно забросил несколько мячей подряд, а в качестве приза выбрал майку с фамилией Кембридж.

Эта майка – отсылка к фильму 2002 года «Как Майк». Главный герой, 13-летний сирота по имени Кэлвин Кембридж, становится суперзвездой НБА после того, как находит пару кроссовок с инициалами «MJ» внутри.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Трэя Янга
