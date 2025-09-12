Процент дальних попаданий Николы Йокича в прошлом сезоне с учетом нового правила вырос бы до 44,4%

Центровой «Денвера» выиграет от изменений правил больше всех в лиге.

Ранее ESPN сообщил, что с сезона-2025/26 неудачные дальние броски под сирену (обозначаемые в статистике термином «heave») будут записываться как промах команды, а не отдельного игрока. Таким образом, эти броски больше не будут влиять на процент попадания баскетболистов.

Fadeaway World составил список игроков, на статистику которых правило повлияет больше всего.

Никола Йокич (2 попадания из 22 попыток, процент улучшится с 41,7 до 44,4).

Стефен Карри (1 из 6, 39,4% → 39,9%).

Трэй Янг (1 из 6, 34% → 34,2%).

Дэмиан Лиллард (0 из 4, 37,6% → 37,9%).

Тайриз Халибертон (0 из 9, 38,8% → 39,4%).

Пэйтон Притчард (0 из 8, 40,7% → 41,3%).

Микэл Бриджес (0 из 12, 35,4% → 36,4%).

Энтони Эдвардс (0 из 10, 39,5% → 39,9%).

Коби Уайт (0 из 8, 37% → 37,5%).

Джош Гидди (1 из 1, 37,8%).