Кевин Дюрэнт может согласиться на значительное сокращение зарплаты при продлении контракта с «Хьюстоном»

Кевин Дюрэнт не требует максимального соглашения с «Рокетс».

Звездный форвард «Хьюстона» вступает в последний год своего текущего контракта стоимостью около 54,7 миллиона долларов. Однако пока обе стороны готовы подождать с продлением.

Предстоящее продление контракта может быть осуществлено со значительной скидкой, поскольку, как сообщается, Дюрэнт не стремится подписывать максимальное соглашение с «Рокетс». Это может помочь команде, чья платежная ведомость становится все более тесной.

«Похоже, Дюрэнт не требует максимального контракта. По сообщениям, опытный форвард не стремится выжимать из следующего контракта все до последней копейки. Это очень важно для «Рокетс», которые начинают дорожать», – пишет журналист Spotrac Кит Смит.