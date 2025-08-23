0

Ожидается, что Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» достигнут соглашения о продлении контракта

«Хьюстон» и Кевин Дюрэнт договорятся о продлении контракта.

Об этом пишет инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Рокетс» и Дюрэнт уже обсуждали новый контракт, и, по словам источников, есть надежда, что они придут к соглашению, но пока не договорились.

Дюрэнт, как и Леброн Джеймс, больше не рассматривается как ключевой игрок, поскольку «Хьюстон» строит команду вокруг молодых игроков, приобретенных на драфте», – пишет Уиндхорст.

