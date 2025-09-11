0

Инсайдер Барри Джексон: «Кевин Дюрант остается в поле зрения «Хит»

«Майами» продолжает следить за двухкратным MVP финала НБА.

По информации инсайдера Барри Джексона, если Кевин Дюрэнт станет свободным агентом следующим летом, «Хит» предпримет серьезные усилия, чтобы подписать его. Это отражает долгосрочное уважение команды к двухкратному чемпиону.

Минувшим летом у «Майами» был шанс подписать Дюрэнта, когда «Финикс» рассматривал варианты обменов. Однако внутренние разногласия по поводу того, каких молодых игроков включать в сделку, заставили «Хит» отказаться от серьезных переговоров.

Клуб не хотел расставаться с новичком Келелом Уэйром или форвардом Николой Йовичем, а также участвовать в обменах пиков первого раунда.

Выступая за «Финикс» в прошлом сезоне Дюрэнт набирал в среднем 26,6 очка, 6,1 подбора и 4,2 передачи в 62 матчах.

Источник: Miami Herald
