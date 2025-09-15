0

«Сперс» отчислили Осайи Осифо и подписали Айзейю Миллера

«Сперс» произвели перестановки в составе перед тренировочным лагерем.

«Сан-Антонио» расстался с форвардом Осайи Осифо (25 лет, 201 см) и подписал разыгрывающего Айзейю Миллера (26 лет, 183 см).

Осифо ранее получил негарантированный контракт по схеме Exhibit 10. Ожидается, что баскетболист продолжит карьеру в фарм-команде техасцев в G-лиге. В прошлом сезоне Осайи принял участие в 39 матчах за «Остин Сперс».

Миллер также подписал негарантированный контракт Exhibit 10. В прошлом сезоне в 30 матчах за фарм-команду «Сперс» Айзейя в среднем набирал 15,9 очка, 6,5 подбора, 2,7 передачи и 2,4 перехвата за игру.

В ростере «Сан-Антонио» максимальное для межсезонья количество игроков – 21.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
logoСан-Антонио
Осайи Осифо
Айзейя Миллер
G-лига
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зак Харрис стал генменеджером фарм-клуба «Голден Стэйт»
13 сентября, 19:30
«Денвер» подпишет Мозеса Брауна
713 сентября, 05:22
Осайи Осифо присоединился к тренировочному лагерю «Сперс»
11 сентября, 11:30
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
11 сентября, 04:46
Главные новости
Стивен Джексон: «Дрэймонд – суперограниченный в своей роли, он не главный парень»
13 минут назад
Энджел Риз навестила Теренса Кроуфорда в раздевалке перед боем с Саулем Альваресом
20 минут назадВидео
Эргин Атаман после поражения в финале Евробаскета: «Я говорил слишком много на этом турнире. Сейчас мы разочарованы и не хочется никаких слов»
31 минуту назад
Деннис Шредер о статусе величайшего игрока сборной Германии: «Дирк многое изменил и сделал так, что мы стали приезжать в сборную. У меня свое наследие»
242 минуты назад
«И куда мне, блин, теперь идти? Давайте сыграем еще один матч!» Яннис Адетокумбо не хотел, чтобы Евробаскет заканчивался
244 минуты назад
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» в овертайме одолел «Финикс», 29 очков Уилсон помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Сиэтл» и другие результаты
сегодня, 04:22
Лойд, Осман, Авдия, Маркканен и Йокич – во второй символической пятерке Евробаскета-2025
сегодня, 04:18
Миикка Мууринен получил награду «Восходящая звезда» Евробаскета-2025
2сегодня, 04:12
Экс-форвард «Лейкерс» Бонга признан лучшим игроком оборонительного плана Евробаскета-2025
1сегодня, 04:03
Билл Симмонс: «Гарантирую, что Кон Книппел будет в олимпийской сборной США в 2028 году»
сегодня, 03:52
Ко всем новостям
Последние новости
Маодо Ло: «В 2022 году мы должны были играть в финале Евробаскета»
сегодня, 04:57
Джейлен Браун о будущем «Селтикс»: «Это не конец, я с нетерпением жду, что будет дальше»
вчера, 20:14
Микаэль Янтунен: «Проигрывать так – это отстой. Мы не хотели, чтобы наш путь на Евробаскете так закончился»
1вчера, 19:57
Джарен Джексон о восстановлении после травмы: «Чувствую себя хорошо, прогресс идет в нужном направлении»
вчера, 19:40
Марио Чалмерс не включил Стефа Карри в свою пятерку лучших разыгрывающих за всю историю НБА
вчера, 17:08
Виктор Вембаньяма лично учувствует в отборе в «фанатский сектор» «Сан-Антонио»
4вчера, 16:11
Лаури Маркканен и сборная Финляндии пощечинами разогреваются перед матчем за 3-е место
1вчера, 15:26Видео
Федерация футбола Турции перенесла начало двух матчей Суперлиги, чтобы не пересекаться с финалом Евробаскета-2025
вчера, 14:58
Небойша Чович: «Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом на Евробаскете, но это спорт»
вчера, 14:07
Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»
вчера, 13:42