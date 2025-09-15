«Сперс» отчислили Осайи Осифо и подписали Айзейю Миллера

«Сперс» произвели перестановки в составе перед тренировочным лагерем.

«Сан-Антонио » расстался с форвардом Осайи Осифо (25 лет, 201 см) и подписал разыгрывающего Айзейю Миллера (26 лет, 183 см).

Осифо ранее получил негарантированный контракт по схеме Exhibit 10. Ожидается, что баскетболист продолжит карьеру в фарм-команде техасцев в G-лиге. В прошлом сезоне Осайи принял участие в 39 матчах за «Остин Сперс».

Миллер также подписал негарантированный контракт Exhibit 10. В прошлом сезоне в 30 матчах за фарм-команду «Сперс» Айзейя в среднем набирал 15,9 очка, 6,5 подбора, 2,7 передачи и 2,4 перехвата за игру.

В ростере «Сан-Антонио» максимальное для межсезонья количество игроков – 21.