Зак Харрис стал генменеджером фарм-клуба «Голден Стэйт»

«Уорриорз» сменили генменеджера.

Фарм-клубом «Голден Стэйт» будет управлять Зак Харрис. Специалист провел один сезон в команде на должности ассистента генменеджера после 4 лет работы в G-лиге. До этого Харрис управлял баскетбольной программой университета Кентукки.

Его помощником станет менеджер из отдела баскетбольных операций фарм-клуба Ноа Роботэм.

Предыдущий генменеджер Дэвид Фатоки и его помощница Шэннон Стэблер перешли в головную организацию.