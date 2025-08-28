3

«Кавальерс», «Никс», «Мэджик», «Хоукс» и «Пистонс» – фавориты Востока по мнению ESPN

ESPN спрогнозировал результаты «регулярки» Востока.

«Когда говорят об «открытом Востоке», это означает недоверие к «Кливленду». Это можно понять, команда не впечатлила в плей-офф в прошедших сезонах, и ее ядро осталось прежним, хоть проблема и была во многом в травмах.

«Кэвс» находятся на вершине нашего прогноза, но это больше отражает отсутствие уверенности в силе Востока в целом. Только 3 команды, по нашему мнению, перешагнут планку в 47 побед, хоть это и звучит невероятно, в прошлом сезоне их было 5.

У лидеров есть уязвимости и хрупкие места. Определенно, есть возможность для команд вроде «Орландо» и «Хоукс» подняться выше», – заключил Брайан Уиндхорст.

Прогноз результатов «регулярки» Востока:

  1. «Кливленд» (59-23)

  2. «Нью-Йорк» (54-28)

  3. «Орландо» (50-32)

  4. «Атланта» (47-35)

  5. «Детройт» (47-35)

  6. «Милуоки» (46-36)

  7. «Бостон» (43-39)

  8. «Филадельфия» (40-42)

  9. «Майами» (39-43)

  10. «Индиана» (39-43)

  11. «Чикаго» (36-46)

  12. «Торонто» (33-49)

  13. «Шарлотт» (26-56)

  14. «Бруклин» (23-59)

  15. «Вашингтон» (20-62)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
