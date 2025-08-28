«Кавальерс», «Никс», «Мэджик», «Хоукс» и «Пистонс» – фавориты Востока по мнению ESPN

ESPN спрогнозировал результаты «регулярки» Востока.

«Когда говорят об «открытом Востоке», это означает недоверие к «Кливленду ». Это можно понять, команда не впечатлила в плей-офф в прошедших сезонах, и ее ядро осталось прежним, хоть проблема и была во многом в травмах.

«Кэвс» находятся на вершине нашего прогноза, но это больше отражает отсутствие уверенности в силе Востока в целом. Только 3 команды, по нашему мнению, перешагнут планку в 47 побед, хоть это и звучит невероятно, в прошлом сезоне их было 5.

У лидеров есть уязвимости и хрупкие места. Определенно, есть возможность для команд вроде «Орландо » и «Хоукс» подняться выше», – заключил Брайан Уиндхорст.

Прогноз результатов «регулярки» Востока :