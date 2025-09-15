Исаак Бонга останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
MVP финала Евробаскета-2025 продолжит выступать за белградский клуб.
Исаак Бонга, продливший соглашение с «Партизаном» этим летом, стал объектом слухов о возможном возвращении в НБА после блестящего выступления за сборную Германии, но теперь этот сценарий исключен.
Контракт игрока включал опцию перехода в НБА. Однако, как сообщает Mozzart Sport, срок действия соответствующего пункта истек и баскетболист продолжит выступать за клуб из Белграда.
25-летний форвард стал MVP финала Евробаскета-2025 и получил награду «Лучший защитник турнира», завершив турнир со средними показателями 9,9 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи, 1,4 перехвата и 0,7 блок-шота за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
