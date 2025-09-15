Экс-форвард «Лейкерс» Бонга признан лучшим игроком оборонительного плана Евробаскета-2025

Исаак Бонга получил ценную индивидуальную награду.

Форвард сборной Германии и «Партизана » признан лучшим игроком оборонительного плана Евробаскета-2025.

Германия обыграла Турцию в финале со счетом 88:83, набравший 20 очков и 5 подборов бывший игрок «Лейкерс » был назван MVP решающей игры.

25-летний Бонга завершил турнир со средними показателями 9,9 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи, 1,4 перехвата и 0,7 блок-шота за игру.