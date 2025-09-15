Исаак Бонга об НБА: «Сейчас буду праздновать и общаться с семьей, а там посмотрим»

MVP финала Евробаскета описал эмоции от победы и затронул тему НБА.

«Это безумие, я не знаю, как это объяснить, но это безумие, такое потрясающее чувство.

Когда ты веришь в то, какие усилия приложил, когда веришь в себя, то так и должно было случиться. Мы проигрывали, но показали характер, которым обладает эта команда.

Не было ни единого момента, когда мы думали, что игра упущена. Каждый раз, когда они делали рывок, мы не теряли голову, нам просто нужно было быть более агрессивными и сохранять уверенность в себе», – сказал Бонга.

Во время интервью мимо прошел Франц Вагнер и выкрикнул «НБА», но Бонга остается верен «Партизану».

«Это всего лишь то, о чем вам, в СМИ, придется написать. А я сейчас буду праздновать и общаться с семьей, а там посмотрим», – сказал Бонга с улыбкой, направляясь в раздевалку.

25-летний форвард был выбран под 39-м номером на драфте НБА-2018 и принял участие в 143 матчах лиги за «Лейкерс», «Вашингтон» и «Торонто».

С 2022 года Бонга выступает в Европе: на его счету 2 сезона в составе «Баварии», а сейчас он представляет «Партизан».