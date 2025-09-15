Маодо Ло: «Если ты хорошо бросаешь трехочковые, у тебя высокий уровень атлетизма – ты можешь играть в НБА, и у Бонги все это есть»

Защитник сборной Германии считает, что его партнеру по силам вернуться в лигу.

«Он уже раньше играл в НБА, так что он заслуживает права находиться в лиге, и я уверен, что он сможет там играть. На том уровне, на котором мы играем, разница между Евролигой и НБА минимальна. Если вы спросите меня – конечно, Бонга может играть в НБА. Просто дайте ему контракт и ручку, чтобы подписать. И я думаю, это касается многих европейских игроков.

Это не то чтобы невозможно. Если ты хорошо бросаешь трехочковые, если у тебя высокий уровень атлетизма и хорошее телосложение – ты можешь играть в НБА, без сомнений, и у Бонги все это есть», – заключил Ло.

25-летний Бонга был выбран под 39-м номером на драфте НБА-2018 и принял участие в 143 матчах лиги за «Лейкерс», «Вашингтон» и «Торонто».

В решающей игре Евробаскета форвард «Партизана» принес своей команде 20 очков, 5 подборов и 3 передачи, став MVP финала.