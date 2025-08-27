Йокич, Дончич и Гилджес-Александер – главные претенденты на награду MVP следующего сезона НБА по мнению ESPN

Инсайдеры ESPN проголосовали за будущего MVP.

Индивидуальным фаворитом следующего сезона эксперты считают центрового «Денвера» Николу Йокича.

«Приевшийся кандидат вернул свою новизну, либо голосующие были впечатлены его соперничеством с Шэем Гилджес-Александером во втором раунде плей-офф. Трехкратный MVP начнет сезон в статусе явного фаворита по результатам нашего опроса.

Трансформация Луки Дончича и его «облегченная» форма позволили ему занять вторую строчку.

Шэй Гилджес-Александер уже вывел «Тандер» на чемпионский уровень и получил признание в виде трофея MVP. Но что если у него остались силы на достижение следующего уровня?» – заключила обозреватель Рамона Шелберн.

Главные претенденты на награду MVP-2026 по опросу инсайдеров ESPN: