Йокич – главный фаворит на звание самого ценного игрока следующего сезона НБА. Дончич – 3-й, Шэй Гилджес-Александер – в топ-5

Букмекеры считают, что Никола Йокич станет самым ценным игроком регулярного сезона НБА-2025/26.

Серб котируется главным фаворитом на MVP с коэффициентом 3.10. Вторым идет Шэй Гилджес-Александер (3.50). В минувшем сезоне канадец стал самым ценным игроком и регулярки, и финала НБА.

MVP НБА-2025/26 по версии букмекеров:

1. Никола Йокич – 3.10;

2. Шэй Гилджес-Александер – 3.50;

3. Лука Дончич – 8.50;

4. Яннис Адетокумбо – 9.00;

5. Энтони Эдвардс – 13.00;

6. Виктор Вембаньяма – 15.00;

7. Джейлен Брансон – 33.00;

Остальные – от 40.00.

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