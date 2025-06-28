Йокич – главный фаворит на звание самого ценного игрока следующего сезона НБА. Дончич – 3-й, Шэй Гилджес-Александер – в топ-5
Букмекеры считают, что Никола Йокич станет самым ценным игроком регулярного сезона НБА-2025/26.
Серб котируется главным фаворитом на MVP с коэффициентом 3.10. Вторым идет Шэй Гилджес-Александер (3.50). В минувшем сезоне канадец стал самым ценным игроком и регулярки, и финала НБА.
MVP НБА-2025/26 по версии букмекеров:
1. Никола Йокич – 3.10;
2. Шэй Гилджес-Александер – 3.50;
3. Лука Дончич – 8.50;
4. Яннис Адетокумбо – 9.00;
5. Энтони Эдвардс – 13.00;
6. Виктор Вембаньяма – 15.00;
7. Джейлен Брансон – 33.00;
Остальные – от 40.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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