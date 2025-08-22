Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич заняли топ-3 общего рейтинга в NBA 2K26

Создатели симулятора баскетбола объявили рейтинги лучших игроков.

Топ-10 общего рейтинга NBA 2K26:

Из топ-10 выпали Джоэл Эмбиид (92, 17-е место) и Энтони Дэвис (93, 12-е) – их места заняли Эдвардс и Вембаньяма.