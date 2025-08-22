Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич заняли топ-3 общего рейтинга в NBA 2K26
Создатели симулятора баскетбола объявили рейтинги лучших игроков.
Топ-10 общего рейтинга NBA 2K26:
Никола Йокич (98)
Яннис Адетокумбо (97)
Лука Дончич (95)
Энтони Эдвардс (95)
Стефен Карри (94)
Леброн Джеймс (94)
Джейсон Тейтум (94)
Виктор Вембаньяма (94)
Кевин Дюрэнт (93)
Из топ-10 выпали Джоэл Эмбиид (92, 17-е место) и Энтони Дэвис (93, 12-е) – их места заняли Эдвардс и Вембаньяма.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт NBA 2K26
