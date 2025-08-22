14

Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич заняли топ-3 общего рейтинга в NBA 2K26

Создатели симулятора баскетбола объявили рейтинги лучших игроков.

Топ-10 общего рейтинга NBA 2K26:

  1. Никола Йокич (98)

  2. Шэй Гилджес-Александер (98)

  3. Яннис Адетокумбо (97)

  4. Лука Дончич (95)

  5. Энтони Эдвардс (95)

  6. Стефен Карри (94)

  7. Леброн Джеймс (94)

  8. Джейсон Тейтум (94)

  9. Виктор Вембаньяма (94)

  10. Кевин Дюрэнт (93)

Из топ-10 выпали Джоэл Эмбиид (92, 17-е место) и Энтони Дэвис (93, 12-е) – их места заняли Эдвардс и Вембаньяма.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт NBA 2K26
