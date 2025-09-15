Алекс Мумбру потерял около 7 килограммов из-за инфекции
Накануне Евробаскета Алекс Мумбру столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем.
25 августа главный тренер сборной Германии был госпитализирован в качестве меры предосторожности после острой инфекции. Как сообщает Bild, 46-летний специалист потерял около 7 килограммов во время болезни.
Мумбру вернулся к команде к первому матчу плей-офф против Португалии, но перед матчем 1/4 финала передал обязанности главного тренера ассистенту Алану Ибрагимагичу.
Германия в итоге дошла до финала турнира и победила Турцию со счетом 88:83, завоевав титул чемпионов Европы.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
