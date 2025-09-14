Йоханнес Тиманн о тренерах сборной Германии: «Они оба – невероятные»
Немецкий форвард высоко оценил вклад Ибрагимагича и Мумбру в успехи команды.
«Они оба – невероятные. На площадке играем мы, но система принадлежит Алексу [Мумбру]. Он ее внедрил. Мы играем в его баскетбол.
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Алекс много работает с нами. Спасибо ему за то, что борется за нас, за команду.
Когда у него нет сил, на помощь приходит Алан [Ибрагимагич]. Он становится громче. Они оба очень важны для нас», – поделился Тиманн.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
