Йоханнес Тиманн о тренерах сборной Германии: «Они оба – невероятные»

Немецкий форвард высоко оценил вклад Ибрагимагича и Мумбру в успехи команды.

«Они оба – невероятные. На площадке играем мы, но система принадлежит Алексу [Мумбру]. Он ее внедрил. Мы играем в его баскетбол.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Алекс много работает с нами. Спасибо ему за то, что борется за нас, за команду.

Когда у него нет сил, на помощь приходит Алан [Ибрагимагич]. Он становится громче. Они оба очень важны для нас», – поделился Тиманн.

Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Йоханнес Тиманн
logoЕвробаскет-2025
logoАлекс Мумбру
logoсборная Германии
