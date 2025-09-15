Сборная Германии завершила Евробаскет со средней разницей очков «+24». Это лучше, чем у сборной США на последних трех Олимпиадах
Немцы доминируют на международной арене.
За 9 матчей Евробаскета-2025 сборная Германии набирала в среднем на 24 очка больше, чем соперники.
Для сравнения: такой же показатель сборной США на последних трех Олимпийских играх (2016, 2021, 2024) составлял «+22,5», «+20» и «+19».
В таблице ниже представлены лучшие показатели по разнице набранных очков на чемпионатах мира и Олимпиадах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница HoopsHype в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости