  Сборная Германии завершила Евробаскет со средней разницей очков «+24». Это лучше, чем у сборной США на последних трех Олимпиадах
Сборная Германии завершила Евробаскет со средней разницей очков «+24». Это лучше, чем у сборной США на последних трех Олимпиадах

Немцы доминируют на международной арене.

За 9 матчей Евробаскета-2025 сборная Германии набирала в среднем на 24 очка больше, чем соперники.

Для сравнения: такой же показатель сборной США на последних трех Олимпийских играх (2016, 2021, 2024) составлял «+22,5», «+20» и «+19».

В таблице ниже представлены лучшие показатели по разнице набранных очков на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница HoopsHype в соцсети X
