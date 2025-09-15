Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Денниса Шредера, чтобы поздравить его с днем рождения

Товарищи по команде не забыли о дне рождения своего капитана.

Деннис Шредер отвечал на вопросы журналистов после победы в финале Евробаскета, когда в зал пробрались его партнеры по сборной и начали обливать капитана водой, крича песню Happy Birthday to You.

15 сентября защитнику «Сакраменто» исполнилось 32 года.

Получив награду MVP Евробаскета, Деннис Шредер вошел в элитный клуб баскетболистов, кого признавали самым ценным игроком как чемпионата Европы, так и чемпионата мира.