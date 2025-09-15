Кендрик Перкинс – Джонатану Куминге: «Ты им не нужен, чувак!»

Телеэксперт считает, что Куминге нужно покинуть «Уорриорс».

«Не знаю, смотрит ли Джонатан Куминга NBA Today, но ты им не нужен, чувак. Они тебя не ценят, потому что если бы ценили, ты бы не оказался в такой ситуации. И все началось в прошлом сезоне, Стив Керр показал, что он о тебе думает.

Если посмотреть на эту ситуацию, возвращение Куминги с контрактом в 7,9 миллиона вызовет разлад в раздевалке, потому что он выйдет на площадку и будет играть в индивидуальный баскетбол. И мне трудно говорить парню, чтобы он не старался набивать статистику, потому что я знаю, что он хочет получить хороший контракт», – сказал Перкинс .

22-летний Куминга является ограниченно свободным агентом и до сих пор остается без подписанного соглашения на следующий сезон.