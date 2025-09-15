Деннис Смит побывает на просмотре в «Никс». Разыгрывающий надеется вернуться в НБА

Деннис Смит пробует вернуться в НБА.

27-летний разыгрывающий на этой неделе пройдет просмотр в «Нью-Йорке».

Смит был выбран 9-м на драфте-2017 НБА и провел первые полтора сезона своей карьеры в «Далласе», не сумев адаптироваться после прихода Луки Дончича.

После этого Смит побывал еще в пяти других клубах НБА и, наконец, приехал в Европу, где не смог вписаться в испанский «Реал». Сейчас он имеет статус свободного агента.