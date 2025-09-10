  • Спортс
  • Обозреватель Стефан Бонди: «Агент Бена Симмонса прекратил сотрудничество из-за отказа игрока от контракта с «Никс»
Обозреватель Стефан Бонди: «Агент Бена Симмонса прекратил сотрудничество из-за отказа игрока от контракта с «Никс»

Бен Симмонс остался без агента после отказа играть за «Нью-Йорк».

По информации Стефана Бонди из New York Post, решение агента Берни Ли о прекращении работы с Симмонсом было напрямую связано с нежеланием баскетболиста присоединиться к «Никс».

Клуб предлагал ему однолетний контракт, но 29-летний разыгрывающий не принял предложение, так как его ожидания по зарплате превышали ветеранский минимум, что было нереалистично в сложившейся финансовой ситуации «Нью-Йорка».

Именно нежелание игрока присоединиться к «Никс» стало последней каплей для Ли.

Агент Бена Симмонса официально прекратил сотрудничество с игроком

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: New York Post
logoНБА
возможные переходы
logoБен Симмонс
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
