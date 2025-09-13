«Никс», вероятно, подпишут стандартный контракт с Мохамедом Диаварой

У Мохамеда Диавары хорошие шансы пробиться в состав «Никс».

Репортер Иэн Бэгли сообщает, что «Нью-Йорк» вряд ли решится на радикальные шаги по обменам перед тренировочным лагерем и, скорее всего, оставит одного из трех подписанных ветеранов – Малкольма Брогдона, Лэндри Шэмета или Гаррисона Мэтьюза.

В этом случае финальное место в составе достанется новичку. Им, по информации репортера, станет 20-летний форвард Мохамед Диавара.

51-й драфт-пик-2025 расстался с «Шоле» и переехал в США, чтобы попробовать пробиться в основу «Никс», и имеет неплохие шансы на это в текущей ситуации.