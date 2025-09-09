Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»

23-летний центровой не сможет препятствовать сделкам со своим участием.

Ранее стало известно, что Шарп подписал новое 2-летнее соглашение с «Нетс», по которому он заработает 12,5 миллиона долларов.

Так как контракт включает опцию команды на второй сезон, центровому автоматически предоставлялось право вето на обмен.

По информации Кейта Смита из Sportac, Шарп отказался от этого права при подписании соглашения.

В прошлом сезоне баскетболист набирал в среднем 7,9 очка, 6,6 подбора и 1,8 передачи за 18,2 минуты в 50 матчах.