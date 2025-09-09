1

Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»

23-летний центровой не сможет препятствовать сделкам со своим участием.

Ранее стало известно, что Шарп подписал новое 2-летнее соглашение с «Нетс», по которому он заработает 12,5 миллиона долларов. 

Так как контракт включает опцию команды на второй сезон, центровому автоматически предоставлялось право вето на обмен.

По информации Кейта Смита из Sportac, Шарп отказался от этого права при подписании соглашения.

В прошлом сезоне баскетболист набирал в среднем 7,9 очка, 6,6 подбора и 1,8 передачи за 18,2 минуты в 50 матчах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Кейта Смита в соцсети X
logoДэйрон Шарп
logoНБА
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэйрон Шарп подписал контракт на 2 года и 12,5 миллиона с «Нетс»
4 сентября, 04:35
Дэйрон Шарп: «Бруклин» – лучший вариант для меня. Остановился на этом решении»
114 июля, 15:40
Orange County Register опубликовал список центровых, интересных «Лейкерс»
243 июня, 12:21
Главные новости
Aspiration предлагала около миллиарда долларов за права на название новой арены «Клипперс»
6 минут назад
Кевин Дюрэнт думал, что Стефен Карри зол на него из-за перехода в «Голден Стэйт»
137 минут назад
Кармело Энтони о Леброне Джеймсе: «Хорош уже, пора завязывать»
6сегодня, 07:41
Вогель, Триано и Хэнди вошли в тренерский штаб «Мэверикс»
2сегодня, 07:28
Малик Бизли о новом контракте в НБА: «Скоро я приму решение»
1сегодня, 07:17
«Чикаго» подписал Мухамеда Гуйе
сегодня, 07:07
Тренер сборной Израиля Бейт-Халахми о Яннисе: «Самый простой способ остановить его – винтовка M16»
9сегодня, 06:58
Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место
8сегодня, 06:53
Миикка Мууринен попал в сферу интересов ведущих университетов США. Заполучить финна хотят Дьюк, Кентукки и Северная Каролина
1сегодня, 06:44
Тони Снелл назвал Джимми Батлера любимым одноклубником: «Он помог обрести уверенность в себе. Прекрасный пример для подражания»
1сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Линас Клейза: «Надеюсь, у Янниса просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться»
сегодня, 07:14
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
вчера, 19:57
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
1вчера, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1вчера, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2вчера, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
2вчера, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4вчера, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
вчера, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
вчера, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
вчера, 11:07